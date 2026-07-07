El comandante de la Guardia Nacional recibe al director de la Guardia Nacional de Baréin

ABU DABI, 7 de julio de 2026 (WAM) — El comandante de la Guardia Nacional de Emiratos Árabes Unidos, el general de división Saleh Mohammed bin Megren Al Ameri, recibió al director de la Guardia Nacional de Baréin, el teniente general jeque Abdulaziz bin Saud Al Khalifa, y a la delegación que lo acompañaba, en el marco de una visita oficial destinada a reforzar la cooperación y el intercambio de experiencias entre ambas instituciones.

Al margen de la visita, las dos partes firmaron un memorando de entendimiento en la sede del mando de la Guardia Nacional para fortalecer la cooperación en ámbitos de interés común, fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias, desarrollar programas de formación y capacitación y reforzar las capacidades institucionales y operativas.

La delegación bareiní conoció las funciones de la Guardia Nacional emiratí, sus sistemas de trabajo, sus programas de desarrollo y sus capacidades operativas, así como sus recursos, equipos de última generación y los sistemas adoptados por la institución.

Asimismo, asistió a una demostración sobre el terreno en la que se exhibieron equipos, vehículos y dispositivos de la Guardia Nacional, mostrando sus avanzadas capacidades técnicas y su elevado nivel de preparación operativa. También recibió información sobre las iniciativas de desarrollo destinadas a mejorar la eficacia en el cumplimiento de las misiones nacionales de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

La visita refleja los estrechos lazos fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Baréin, y pone de manifiesto el compromiso compartido de ambos países de reforzar la cooperación en materia de seguridad y consolidar su asociación estratégica, en beneficio de sus intereses comunes y del fortalecimiento de la integración institucional entre las dos naciones.