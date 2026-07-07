El primer ministro de Senegal recibe un mensaje escrito del presidente de Emiratos durante un encuentro con Shakhboot bin Nahyan en Dakar

DAKAR, 7 de julio de 2026 (WAM) — El primer ministro de Senegal, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo, recibió un mensaje escrito del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, relativo a las relaciones bilaterales entre ambos países.

El mensaje fue entregado por el ministro de Estado emiratí, el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, durante la recepción mantenida con el primer ministro Mohamed Lo en el marco de su visita oficial a Dakar.

El jeque Shakhboot bin Nahyan transmitió al primer ministro los saludos del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, junto con sus mejores deseos de prosperidad y progreso para el Gobierno y el pueblo de Senegal.

Por su parte, el primer ministro Mohamed Lo trasladó sus saludos al presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum y al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, al tiempo que expresó sus mejores deseos de progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Emiratos Árabes Unidos.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y la República de Senegal, así como las vías para reforzarlas en diversos ámbitos. También analizaron cuestiones de interés común y oportunidades para ampliar la cooperación y la acción conjunta en beneficio de los intereses compartidos de ambos países y de sus pueblos.

Asimismo, el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan destacó el carácter sólido y creciente de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Senegal, y reiteró el compromiso de su país de seguir profundizando estos vínculos y ampliando la cooperación en sectores estratégicos que contribuyan a las prioridades de desarrollo de ambas naciones.