Emiratos condena los dos atentados terroristas en Damasco y expresa su solidaridad con Siria

ABU DABI, 7 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los dos atentados terroristas perpetrados cerca del Ministerio de Turismo de Siria, en la capital, Damasco, que dejaron varios heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmó la firme condena de Emiratos a estos actos terroristas y su rechazo absoluto a todas las formas de violencia y terrorismo dirigidas a socavar la seguridad y la estabilidad.

El Ministerio expresó asimismo la solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con la República Árabe Siria y con su pueblo por este ataque, al tiempo que trasladó sus deseos de una pronta recuperación a todos los heridos.