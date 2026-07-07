El presidente de Emiratos recibe a los ganadores de los Open Masters Games Abu Dhabi 2026

ABU DABI, 7 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a los ganadores, los equipos de trabajo y los comités organizadores de los Open Masters Games Abu Dhabi 2026, acompañados por el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos y presidente del Comité Organizador Superior de los Open Masters Games Abu Dhabi 2026.

El presidente felicitó a los vencedores y conversó con ellos en un ambiente distendido. Destacó que su sobresaliente participación refleja una sólida conciencia sobre la importancia del deporte para promover la salud y la calidad de vida, además de contribuir a fomentar una cultura de práctica deportiva a lo largo de toda la vida.

Asimismo, subrayó la importancia de considerar el deporte como un hábito permanente y de reforzar su papel en la sociedad, animando a personas de todas las edades a mantenerse físicamente activas.

El presidente también agradeció al Comité Organizador Superior, a los equipos de trabajo, a los comités organizadores, así como a los socios y patrocinadores, su contribución al éxito de los Open Masters Games Abu Dhabi 2026.

Por su parte, los ganadores expresaron su agradecimiento al presidente por su apoyo constante al deporte comunitario y destacaron su papel en la construcción de una sociedad sana y cohesionada, que fomenta la actividad física, promueve el bienestar y fortalece los vínculos sociales.

Al encuentro asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Saif bin Mohammed Al Nahyan; el jeque Suroor bin Mohammed Al Nahyan; el jeque Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente de la Fundación Zayed for Good; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, además de varios jeques, altos cargos, invitados y ciudadanos.