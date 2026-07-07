Sharjah Charity International pone en marcha proyectos humanitarios en Tayikistán

DUSAMBÉ, 7 de julio de 2026 (WAM) — Una delegación de Sharjah Charity International (SCI) ha inaugurado varios proyectos humanitarios en Tayikistán y ha supervisado el avance de diversas iniciativas ya ejecutadas en el país.

La visita de campo estuvo encabezada por Abdullah Sultan bin Khadem, director ejecutivo de la organización.

La delegación dio inicio a la ampliación de la escuela Al Muhsineen, con el objetivo de responder al aumento del número de alumnos. Una vez finalizadas las obras, el centro tendrá capacidad para unos 800 estudiantes. Asimismo, comenzó el desarrollo de la escuela Al Joud, que podrá acoger a unos 400 alumnos.

Bin Khadem anunció también el inicio de la construcción de la clínica Al Reeh Al Mursala, financiada por donantes a través del programa homónimo. Se prevé que el centro atienda a unos 9.000 beneficiarios al año.

La delegación supervisó además el progreso de las obras de un orfanato actualmente en construcción, revisando el grado de ejecución y las distintas fases del proyecto. Durante la visita también recorrió otro orfanato ya en funcionamiento.

Asimismo, visitó la escuela Qawafil Al Khayr, que recibe cada año a 144 estudiantes, e inspeccionó varios proyectos de perforación de pozos ejecutados por Sharjah Charity International.