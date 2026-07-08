Una delegación de la Media Luna Roja visita el centro logístico de ayuda de Emiratos en Al Arish

AL ARISH (Egipto), 8 de julio de 2026 (WAM) — La Operación Chivalrous Knight 3 recibió una delegación de la Media Luna Roja de Emiratos (ERC), encabezada por su secretario general, Ahmed Sari Al Mazrouei, durante una visita al Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Emiratos Árabes Unidos en Al Arish, Egipto.

La visita se enmarca en el seguimiento de las directrices del jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra y presidente de la Media Luna Roja de Emiratos, de destinar 36,7 millones de dirhams a apoyar las labores humanitarias y de socorro desarrolladas en el marco de la Operación Chivalrous Knight 3, con el fin de garantizar la continuidad de la ayuda emiratí al pueblo palestino en la Franja de Gaza.

La delegación inspeccionó las operaciones del centro, incluidos los mecanismos de recepción, preparación y clasificación de los envíos de ayuda, así como la cadena de suministro y los procedimientos logísticos establecidos para asegurar que la asistencia llegue a la Franja de Gaza de forma rápida y eficiente.

La visita puso de relieve la importancia de mantener la coordinación y la cooperación entre las distintas entidades emiratíes implicadas para reforzar la respuesta humanitaria, mejorar la eficacia de la distribución de la ayuda al pueblo palestino y reflejar el compromiso humanitario de larga trayectoria de Emiratos Árabes Unidos con la asistencia a las personas necesitadas.

El Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Emiratos en Al Arish sigue desempeñando un papel fundamental dentro de la Operación Chivalrous Knight 3 al recibir, preparar y gestionar los envíos de ayuda antes de su entrada en la Franja de Gaza, contribuyendo así a acelerar la respuesta a las necesidades humanitarias y reafirmando los continuos esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino.