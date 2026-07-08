Saeed Al Hajeri: «La economía de Emiratos sigue demostrando una extraordinaria resiliencia y estabilidad»

ABU DABI, 8 de julio de 2026 (WAM) — Saeed Al Hajeri, ministro del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, afirmó que, pese a los desafíos globales y regionales, la economía del país continúa creciendo y demostrando una notable capacidad de resistencia y estabilidad.

A continuación, el texto íntegro de su declaración:

«La fortaleza de nuestra economía se basa en unos fundamentos históricamente sólidos, una amplia conectividad global, instituciones robustas y la capacidad de adaptarnos con agilidad a los cambios del mercado. Esta combinación de factores nos permitirá salir aún más fortalecidos del actual contexto geopolítico.

Si tomamos como indicador únicamente la inversión extranjera, durante los últimos meses alrededor del 98% de las inversiones foráneas en Emiratos Árabes Unidos no se han visto afectadas, lo que refleja la confianza sostenida en nuestra economía, nuestras instituciones y nuestra visión a largo plazo.

Hoy, la economía emiratí se sustenta en bases sólidas y diversificadas. Los sectores no petroleros representan cerca del 79% del producto interior bruto nacional en 2025. Estos sectores cuentan con infraestructuras de primer nivel, instituciones financieras fiables y avanzadas capacidades logísticas y energéticas.

Nuestros fondos soberanos gestionan activos por valor de aproximadamente 2,49 billones de dólares y nuestra economía puede aprovechar una red de 37 Acuerdos de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés).

Emiratos Árabes Unidos ha consolidado desde hace tiempo su posición como un centro mundial clave para el capital, el comercio y el talento, al tiempo que continúa situándose entre los entornos empresariales más competitivos del mundo.

Respaldados por estas fortalezas duraderas, nuestro objetivo no es únicamente mantener el impulso actual, sino acelerarlo aún más. Las inversiones en inteligencia artificial, industrias avanzadas, comercio, finanzas e infraestructuras digitales nos permitirán crear mayores oportunidades para las futuras generaciones.

En la actualidad, más de 200 nacionalidades viven y trabajan en Emiratos Árabes Unidos, contribuyendo a una economía dinámica y conectada con el mundo, y reforzando la posición del país como destino para el talento, la innovación y la actividad empresarial.

Invitamos a inversores, empresas y socios de todo el mundo a formar parte de esta nueva etapa de crecimiento y prosperidad. Se trata de una oportunidad que ofrece un acceso sin precedentes a sectores de alto crecimiento, mercados internacionales y uno de los entornos operativos más estables y competitivos del mundo».