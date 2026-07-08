Emiratos Árabes Unidos atrae 177.300 millones de dirhams de inversión extranjera directa en 2025 y se sitúa como el noveno destino mundial

DUBÁI, 8 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos captó 48.300 millones de dólares (177.300 millones de dirhams) en inversión extranjera directa (IED) durante 2025, lo que supone el cuarto año consecutivo de cifras récord y un incremento interanual del 6%, según el Informe sobre las Inversiones en el Mundo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Con estos resultados, el país asciende al noveno puesto mundial entre los principales destinos de inversión extranjera directa.

El vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, afirmó: «Según el último Informe sobre las Inversiones en el Mundo, Emiratos Árabes Unidos continúa consolidándose como un destino global para la inversión y las oportunidades. En 2025 captamos un récord de 177.300 millones de dirhams en inversión extranjera directa, con un crecimiento del 6%, mientras que el stock acumulado de inversión alcanzó los 1,17 billones de dirhams».

Añadió que Emiratos ocupó el noveno lugar mundial como destino de inversión extranjera directa y mantuvo, por tercer año consecutivo, el segundo puesto mundial en proyectos greenfield, con un total de 1.562 proyectos.

«Nuestro objetivo es elevar el stock de inversión extranjera directa hasta 2,2 billones de dirhams en 2031 y atraer 240.000 millones de dirhams anuales en nuevos flujos de inversión. Estas cifras no son simples indicadores económicos, sino el resultado de una visión nacional, del trabajo de un equipo unido y de la confianza internacional depositada en un país que convierte la ambición en realidad y las oportunidades en logros. Esperamos que el futuro de Emiratos sea aún más prometedor», concluyó.

El Informe sobre la Inversión Extranjera Directa en Emiratos Árabes Unidos 2026, elaborado por el Ministerio de Inversión, sitúa estos resultados en un contexto internacional más selectivo, en el que los flujos de capital muestran una mayor cautela. El documento atribuye este comportamiento sostenido a la confianza que los inversores internacionales mantienen en la visión a largo plazo del país, en sus políticas económicas y en el marco institucional que sustenta su entorno inversor, en línea con los objetivos de la Estrategia Nacional de Inversión 2031.

El ministro de Inversión, Mohamed Hassan Alsuwaidi, afirmó que «la trayectoria inversora de Emiratos siguió ganando impulso en 2025. Durante los últimos años, la capacidad del país para atraer niveles récord de inversión extranjera directa —con un crecimiento anual compuesto del 24% entre 2021 y 2025— refleja la solidez de las decisiones adoptadas. Lo que distingue especialmente a 2025 no es solo el volumen de capital recibido, sino también su composición. La inversión siguió diversificándose entre distintos sectores, aumentando su calidad y ampliando su origen geográfico».

Asimismo, subrayó que el Gobierno continuará reforzando esa confianza mediante el desarrollo de nuevas políticas y regulaciones, la reducción de las barreras de entrada, la mejora del entorno empresarial y la ampliación de las alianzas internacionales. «La Estrategia Nacional de Inversión marca con claridad el rumbo hasta 2031: consolidar la posición de Emiratos entre los principales destinos mundiales de inversión y alcanzar 65.000 millones de dólares (240.000 millones de dirhams) anuales en inversión extranjera directa», señaló.

El informe destaca que el ecosistema inversor del país ha alcanzado un mayor grado de madurez, con una presencia destacada de economías avanzadas entre los principales países inversores, lo que refleja la fortaleza del marco regulatorio y de las instituciones emiratíes. Además, Emiratos ha ampliado su red de relaciones bilaterales, reforzando la resiliencia y la estabilidad de su posición como destino inversor.

El documento también señala que la madurez del mercado se aprecia en la naturaleza de las inversiones recibidas. Los proyectos greenfield continúan siendo la principal modalidad de inversión, con cerca del 45% del total, mientras que las fusiones y adquisiciones representan el 8% y la reinversión de beneficios el 11,2%. Paralelamente, el ecosistema de empresas emergentes continúa evolucionando, con rondas de financiación de mayor tamaño y una inversión media por operación de 9,2 millones de dólares (33,8 millones de dirhams), casi el doble que en años anteriores.

En 2025 se anunciaron 1.562 proyectos greenfield por un valor conjunto de 34.100 millones de dólares (125.200 millones de dirhams), equivalentes al 1,8% del gasto mundial de capital destinado a este tipo de inversiones.

Tres sectores concentraron la mayor parte de esas inversiones. La industria manufacturera lideró con el 30%, impulsada por grandes proyectos destinados a ampliar la base industrial del país; las comunicaciones, con un 29%, gracias, entre otros factores, al proyecto Stargate UAE, el primer despliegue internacional de OpenAI, que contempla un clúster de computación para inteligencia artificial de un gigavatio desarrollado en Abu Dabi junto con G42; y el sector inmobiliario, con un 7%, favorecido por la llegada de grandes patrimonios y la creciente consolidación de Emiratos como destino para el talento internacional.

Esta actividad tuvo un impacto directo sobre la economía. Durante 2025, los proyectos greenfield generaron más de 65.000 empleos en sectores como transporte y almacenamiento, servicios empresariales, software y tecnologías de la información, fabricación de automóviles, servicios financieros y comunicaciones, contribuyendo al proceso de diversificación económica del país.

El informe señala que Emiratos mantuvo este sólido desempeño en un entorno internacional especialmente competitivo. Aunque la inversión extranjera directa mundial volvió a crecer en 2025 tras tres años de descensos y alcanzó aproximadamente 1,6 billones de dólares (5,9 billones de dirhams), la recuperación se concentró en un número más reducido de países, sectores y grandes proyectos. Oriente Próximo, Norteamérica y Europa occidental lideraron ese crecimiento, mientras otras regiones retrocedieron.

En particular, Oriente Próximo registró un aumento del 72,4% en el gasto de capital destinado a proyectos greenfield, con Emiratos Árabes Unidos como principal impulsor, al concentrar el 38% del total regional.

El documento atribuye esta resiliencia a políticas sostenidas durante décadas, basadas en una visión estratégica a largo plazo, una regulación orientada al futuro, infraestructuras de primer nivel, una elevada conectividad internacional y una amplia base de talento. También estima que la inversión directa nacional alcanzó entre 100.000 y 119.000 millones de dólares (367.000 y 437.000 millones de dirhams), es decir, entre dos y dos veces y media el volumen anual de inversión extranjera recibida.

De cara al futuro, la Estrategia Nacional de Inversión 2031 establece una hoja de ruta para incrementar progresivamente la inversión extranjera directa hasta alcanzar 65.000 millones de dólares (240.000 millones de dirhams) anuales y un stock acumulado de 600.000 millones de dólares (2,2 billones de dirhams). Como parte de este objetivo, el Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2025 la creación del Fondo Nacional de Inversión, dotado inicialmente con 10.000 millones de dólares (36.700 millones de dirhams) para reforzar la atracción de inversiones.

El Ministerio de Inversión continúa liderando esta estrategia apoyando la inversión en sectores prioritarios, ofreciendo un entorno competitivo y flexible para el capital internacional, fortaleciendo las relaciones bilaterales en materia de inversión y actuando como socio de referencia tanto para inversores nacionales como extranjeros. Para ello, trabaja en estrecha colaboración con organismos federales y locales, agencias de promoción de inversiones, el sector privado y socios internacionales con el fin de desarrollar políticas de futuro, reforzar el atractivo inversor del país e impulsar nuevas oportunidades de crecimiento económico sostenible.