El Ministerio de Finanzas y el FMI analizan las perspectivas fiscales y las prioridades de las finanzas públicas de Emiratos Árabes Unidos

ABU DABI, 8 de julio de 2026 (WAM) — El Ministerio de Finanzas de Emiratos Árabes Unidos recibió en su sede de Abu Dabi a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de los esfuerzos para reforzar la cooperación bilateral y analizar la evolución de la política fiscal del país y sus prioridades para los próximos años.

La reunión contó con la participación del subsecretario del Ministerio de Finanzas, Younis Haji AlKhoori, mientras que la delegación del FMI estuvo encabezada por Saeed Bakash, jefe de la misión del organismo para Emiratos Árabes Unidos, junto con varios expertos y especialistas de ambas partes.

Durante el encuentro se realizó un análisis exhaustivo del desempeño fiscal de Emiratos, de los últimos avances en las políticas presupuestarias del Gobierno y de las prioridades para la próxima etapa. Asimismo, se evaluaron los resultados fiscales correspondientes a 2025 y al primer semestre de 2026, además de abordarse los marcos fiscales a medio plazo y los mecanismos de gestión de riesgos financieros.

Ambas partes mantuvieron también conversaciones técnicas sobre el impacto de la evolución fiscal reciente en el presupuesto del Estado, las prioridades en materia de desarrollo de capacidades y asistencia técnica, así como sobre la evolución de la deuda pública, los futuros planes de emisión de deuda soberana y el desarrollo de los mercados nacionales de capitales, además de las oportunidades para seguir impulsándolos.

Durante la reunión, Younis Haji AlKhoori afirmó: «Bajo el liderazgo visionario de Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio de Finanzas continúa avanzando de forma constante en la consolidación de un modelo fiscal sostenible basado en la resiliencia, la gestión eficiente de los recursos y la diversificación de los ingresos públicos. Nuestras reuniones periódicas con el Fondo Monetario Internacional reflejan el compromiso del Ministerio con la adopción de las mejores prácticas internacionales y de estándares reconocidos mundialmente en materia de gobernanza fiscal, al tiempo que seguimos reforzando las políticas fiscales y los sistemas tributarios para fortalecer la estabilidad financiera y garantizar la sostenibilidad de los recursos públicos para las futuras generaciones».

Añadió que «este compromiso cobra una importancia aún mayor en un contexto internacional cada vez más dinámico y marcado por nuevos riesgos que exigen una estrecha coordinación y una gestión prudente de las finanzas públicas».

AlKhoori señaló además que «el sólido desempeño fiscal y los resultados financieros obtenidos durante 2025 y el primer semestre de 2026 reflejan la eficacia de nuestras estrategias de gestión de las finanzas públicas, así como nuestra capacidad para anticipar posibles desafíos y responder a ellos de forma eficiente».

«De cara al futuro, seguiremos impulsando iniciativas y políticas que contribuyan a alcanzar los objetivos del Presupuesto Federal de 2026, con especial atención al fortalecimiento de los marcos de gestión de riesgos y al desarrollo de estrategias innovadoras de gestión de la deuda pública que respalden los objetivos generales de desarrollo del Ministerio», concluyó.