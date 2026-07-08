Emiratos Árabes Unidos condena el ataque iraní contra el petrolero saudí Wedyan

ABU DABI, 8 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos el ataque iraní contra el petrolero saudí Wedyan mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró que el ataque constituye una grave amenaza para la seguridad de la navegación internacional y representa una peligrosa escalada que socava la seguridad y la estabilidad de una de las vías marítimas más estratégicas del mundo.

Emiratos expresó su solidaridad con Arabia Saudí y su pleno respaldo a todas las medidas destinadas a proteger la seguridad de sus buques y sus intereses nacionales, así como a garantizar la libertad de navegación en las aguas regionales e internacionales.

El Ministerio subrayó que el ataque constituye una flagrante violación de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que reafirma la importancia de la libertad de navegación y rechaza los ataques contra buques comerciales o la obstrucción de las rutas marítimas internacionales.

Asimismo, destacó que atacar embarcaciones comerciales y utilizar el estrecho de Ormuz como instrumento de coerción económica o de chantaje son actos inaceptables que representan una amenaza directa para la estabilidad de la región, la seguridad energética mundial y el normal desarrollo del comercio internacional.