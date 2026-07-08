Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente los nuevos ataques de Irán contra Baréin y Kuwait

ABU DABI, 8 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los nuevos ataques lanzados por Irán contra Baréin y Kuwait mediante misiles y drones.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía de Baréin y Kuwait, además de representar una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Baréin y Kuwait, así como su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad.