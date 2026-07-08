Emiratos avanza hacia los objetivos de la Estrategia Nacional de Inversión 2031 y refuerza su posición como destino global, según el ministro de Inversión

ABU DABI, 8 de julio de 2026 (WAM) — El ministro de Inversión de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Hassan Alsuwaidi, afirmó que el país continúa consolidándose como uno de los principales destinos mundiales para la inversión gracias a un marco económico y legislativo avanzado y a una visión estratégica orientada a reforzar su competitividad y atraer inversiones de alto valor añadido.

En declaraciones a la agencia Emirates News Agency (WAM), con motivo de la publicación del Informe sobre la Inversión Extranjera Directa en Emiratos Árabes Unidos 2026, que recoge los resultados récord alcanzados por el país en 2025, Alsuwaidi destacó que las entradas de inversión extranjera directa (IED) alcanzaron los 48.300 millones de dólares por cuarto año consecutivo, situando a Emiratos Árabes Unidos en el noveno puesto mundial entre los principales destinos de este tipo de inversiones.

Durante la entrevista, el ministro repasó las principales características del panorama inversor del país y las prioridades estratégicas para los próximos años.

Sobre los objetivos de captación de inversión extranjera y los sectores que despiertan mayor interés entre los inversores internacionales, Alsuwaidi explicó que la Estrategia Nacional de Inversión 2031 fija como metas elevar las entradas anuales de IED hasta 240.000 millones de dirhams (unos 65.000 millones de dólares) y aumentar el stock acumulado de inversión extranjera directa hasta 2,2 billones de dirhams (unos 600.000 millones de dólares) en 2031.

El ministro señaló que Emiratos avanza de forma constante hacia esos objetivos. En 2025, las entradas de IED alcanzaron un nuevo máximo histórico de 48.300 millones de dólares, superando ampliamente la meta intermedia de 37.000 millones prevista para ese año. Esta cifra representa aproximadamente el 74% del objetivo anual fijado para 2031 y el 53% del objetivo relativo al volumen acumulado de inversión.

Alsuwaidi explicó que el sector de la fabricación de automóviles fue el principal receptor de inversión extranjera directa en nuevos proyectos (greenfield) en términos de gasto de capital, al concentrar más del 30% del total. Le siguió el sector de las comunicaciones, impulsado por las inversiones en centros de datos e infraestructuras de inteligencia artificial, con un 29% del gasto de capital.

Por su parte, el sector inmobiliario registró inversiones por valor de 1.900 millones de dólares, un 71% más que el año anterior, mientras que el sector del transporte y el almacenamiento ocupó el cuarto lugar entre los principales receptores de inversiones greenfield, reflejando el papel de Emiratos como centro logístico y comercial de alcance mundial.

El ministro indicó que las estimaciones sitúan la inversión directa nacional entre 100.000 y 119.000 millones de dólares, una cifra equivalente a unas 2,5 veces el volumen anual de inversión extranjera directa recibido. A su juicio, esto demuestra la confianza de los inversores que mejor conocen el entorno regulatorio y las perspectivas de crecimiento del país, además de contribuir al desarrollo de sectores, infraestructuras y capacidades que atraen capital internacional.

Asimismo, aseguró que Emiratos mantendrá esta estrategia mediante la actualización de políticas y regulaciones, la reducción de las barreras de acceso al mercado, la mejora del entorno empresarial, la ampliación de las alianzas internacionales y un mayor apoyo institucional a través del Fondo Nacional de Inversión, creado con un capital inicial cercano a 10.000 millones de dólares. Estas medidas, afirmó, reforzarán aún más la posición del país entre los principales destinos mundiales para la inversión y los negocios.

En relación con la captación de inversiones en inteligencia artificial y tecnologías avanzadas, Alsuwaidi recordó que Emiratos fue uno de los primeros países en incorporar la inteligencia artificial a la gestión pública al reconocer su papel decisivo en la economía del futuro. Añadió que tanto la inteligencia artificial como las tecnologías avanzadas figuran actualmente entre las principales prioridades de los inversores internacionales.

Según explicó, las estimaciones indican que la inteligencia artificial aportará alrededor del 14% del PIB de Emiratos en 2030, lo que supondría la mayor contribución proporcional y el crecimiento más rápido de Oriente Próximo.

El ministro señaló que la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas constituyen sectores prioritarios dentro de la Estrategia Nacional de Inversión 2031. En este sentido, el Ministerio trabaja en el desarrollo de un ecosistema integral que incluye infraestructuras de computación, investigación científica y formación de talento, en colaboración con la Universidad Mohamed bin Zayed de Inteligencia Artificial, además de orientar incentivos hacia empresas y sectores que lideran la automatización y la adopción de estas tecnologías.

Alsuwaidi destacó que el sector de las comunicaciones, que engloba los centros de datos y la infraestructura de inteligencia artificial, concentró aproximadamente el 29% del gasto de capital correspondiente a proyectos greenfield en 2025, convirtiéndose en el segundo mayor receptor de este tipo de inversiones. Este crecimiento se ha visto favorecido por la implantación en Emiratos de regiones de nube por parte de los tres mayores proveedores mundiales de servicios cloud, así como por una red de centros de datos con una capacidad instalada superior a 250 megavatios, a la que se sumarán otros 500 megavatios actualmente en desarrollo.

El ministro añadió que Emiratos también ha consolidado su posición como uno de los principales inversores internacionales gracias a la actividad de sus fondos soberanos y a la creciente participación de grandes empresas nacionales y pequeñas y medianas empresas. En 2025, la inversión extranjera directa realizada por Emiratos en el exterior alcanzó los 63.400 millones de dólares, mientras que el stock acumulado de inversión exterior ascendió a 402.700 millones de dólares, superando por primera vez el volumen de inversión extranjera recibida y situando al país entre el reducido grupo de economías que son exportadoras netas de capital.

Asimismo, destacó que las empresas emiratíes continúan reforzando su presencia internacional. Las operaciones de fusiones y adquisiciones en el exterior alcanzaron un récord de 18.200 millones de dólares distribuidos en 117 transacciones durante 2025, lideradas por grandes grupos nacionales y respaldadas por una participación cada vez mayor del sector privado, lo que, según el ministro, refleja la madurez y el alcance internacional del ecosistema inversor emiratí.

Alsuwaidi concluyó señalando que la estructura de la inversión extranjera directa está cada vez más alineada con la composición de la economía nacional y con sus principales motores de crecimiento. En su opinión, las entradas récord de 48.300 millones de dólares registradas en 2025, junto con el incremento del stock de inversión extranjera directa hasta 318.900 millones de dólares al cierre del ejercicio, confirman el atractivo del entorno inversor de Emiratos Árabes Unidos y la sólida confianza que los inversores internacionales depositan en el país.