Dubái lanza un ciclo de encuentros informativos para acercar a la prensa internacional a los líderes de sus sectores estratégicos

DUBÁI, 8 de julio de 2026 (WAM) — La Oficina de Medios del Gobierno de Dubái (GDMO, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha un nuevo ciclo de encuentros informativos dirigido a los principales medios internacionales con el objetivo de ofrecer una visión más cercana de las estrategias, ideas e iniciativas que marcarán el futuro del emirato a través del diálogo con los responsables de sus sectores clave.

La primera sesión contó con la participación de Hamed Ali, consejero delegado del Mercado Financiero de Dubái (DFM) y de Nasdaq Dubái, quien mantuvo un encuentro con representantes de medios internacionales para analizar en profundidad la transformación de los mercados de capitales del emirato y las estrategias a largo plazo que sustentan su consolidación como centro financiero global.

Durante la sesión, Hamed Ali repasó la evolución tanto del DFM, principal mercado bursátil de Dubái, como de Nasdaq Dubái, la bolsa internacional especializada en emisiones globales e instrumentos de renta fija, dos plataformas independientes que prestan servicio a distintos perfiles de emisores.

La vicepresidenta y directora general del Consejo de Medios de Dubái y directora general de la Oficina de Medios del Gobierno de Dubái, Mona Ghanem Al Marri, afirmó que «el ciclo International Media Briefing ha sido concebido para fomentar un diálogo profundo y aportar un mayor contexto sobre los temas que definirán la próxima etapa de la evolución de Dubái. También ofrece a los medios internacionales la oportunidad de dialogar directamente con los responsables del desarrollo del emirato y comprender mejor las estrategias que impulsan su progreso continuo».

Durante el encuentro, Hamed Ali explicó la estrategia a largo plazo de Dubái para desarrollar sus mercados de capitales, destacando el papel de la innovación regulatoria, la solidez de la infraestructura financiera y la confianza sostenida de los inversores como pilares del crecimiento.

Asimismo, abordó los esfuerzos del emirato por ampliar la participación en los mercados y el papel de la innovación y de las tecnologías emergentes, entre ellas la inteligencia artificial, para reforzar la competitividad y la resiliencia del sistema financiero.

Hamed Ali destacó la profunda transformación experimentada por los mercados de capitales de Dubái y señaló que la capitalización bursátil del DFM ya supera el billón de dirhams, lo que representa un crecimiento del 191% desde 2020. El buen comportamiento del mercado también se reflejó en el avance del 17,2% registrado por el índice general del DFM en 2025, mientras que el volumen medio diario de negociación superó los 1.000 millones de dirhams.

En los últimos cuatro años, el DFM ha facilitado la captación de 47.000 millones de dirhams mediante doce ofertas públicas iniciales (OPI), atrayendo una demanda inversora de 1,3 billones de dirhams e incorporando a más de 465.000 nuevos inversores.

Hamed Ali también presentó Arena, la nueva plataforma del DFM para la captación de capital, concebida para fortalecer el ecosistema de capital privado de Dubái y apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a las compañías de alto crecimiento. La plataforma facilita liquidez a los inversores privados y conecta a las empresas emisoras con la base de más de 1,2 millones de inversores del DFM, abriendo nuevas vías de financiación. Según explicó, Arena contribuye a acelerar el desarrollo de la próxima generación de empresas de rápido crecimiento y futuros «unicornios».

En cuanto a Nasdaq Dubái, Hamed Ali indicó que la bolsa ha incorporado desde comienzos de 2026 33 nuevas emisiones de renta fija por un valor de 13.800 millones de dólares, de las cuales el 40% corresponde a emisores internacionales.

El volumen total de sukuk actualmente cotizados en Nasdaq Dubái asciende a 98.600 millones de dólares, consolidando la posición de Dubái como uno de los principales centros mundiales para este tipo de instrumentos financieros islámicos y para los mercados de deuda.

Asimismo, destacó el éxito del programa Sovereign Retail T-Sukuk, el primer programa de sukuk soberanos de Emiratos Árabes Unidos dirigido a inversores minoristas. La emisión inaugural duplicó su tamaño, pasando de 50 millones a 100 millones de dirhams, ante la elevada demanda.

La operación recibió solicitudes por valor de 445 millones de dirhams, distribuidas en 18.422 peticiones, lo que supuso una sobresuscripción de nueve veces. Actualmente, el programa cotiza en Nasdaq Dubái y se negocia en el mercado secundario.

«Cada iniciativa que impulsamos responde a una visión a largo plazo para construir un mercado de capitales más profundo, dinámico y accesible. Los mercados se sustentan en la confianza, y esta se gana mediante la transparencia, la innovación y una ejecución constante. Nuestra misión es garantizar que Dubái siga ofreciendo una plataforma donde las empresas puedan crecer, los inversores participen con confianza y el capital fluya de manera eficiente», afirmó Hamed Ali.

Por su parte, la directora de Relaciones Estratégicas con los Medios de la Oficina de Medios del Gobierno de Dubái, Hend Fekri, señaló que «esta iniciativa crea una plataforma para que los medios internacionales conozcan de primera mano la visión de quienes lideran los principales sectores de Dubái. Estas conversaciones contribuirán a establecer relaciones duraderas y a ofrecer una comprensión más profunda del desarrollo del emirato».

El ciclo International Media Briefing, que continuará a lo largo del año, forma parte de la estrategia de la Oficina de Medios del Gobierno de Dubái para reforzar la relación con los medios internacionales mediante encuentros informativos con altos responsables gubernamentales y líderes del sector privado.