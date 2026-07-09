El presidente de Emiratos Árabes Unidos llega a Kuwait en visita fraternal

CIUDAD DE KUWAIT, 9 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó este miércoles al Estado de Kuwait para realizar una visita fraternal.
A su llegada al Aeropuerto Amiri, fue recibido por el emir del Estado de Kuwait, el jeque Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, quien dio la bienvenida al mandatario emiratí y a la delegación que le acompaña.
La delegación está integrada por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, además de varios altos cargos del Gobierno emiratí.
También acudieron a recibir al presidente emiratí el príncipe heredero de Kuwait, el jeque Sabah Al Khaled Al Hamad Al Sabah; el primer ministro, el jeque Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah; el primer vice primer ministro y ministro del Interior, el jeque Fahad Yousef Saud Al Sabah; así como varios jeques, ministros y altos responsables kuwaitíes.