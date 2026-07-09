En representación del presidente de Emiratos, Omar Sultan Al Olama participa en el Diálogo Global de la ONU sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial

DUBÁI, 9 de julio de 2026 (WAM) — En representación del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el ministro de Estado para Inteligencia Artificial, Omar Sultan Al Olama, participó en el Diálogo Global de las Naciones Unidas sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, celebrado en Ginebra (Suiza), con el objetivo de impulsar el debate internacional sobre la gobernanza de esta tecnología y reforzar la cooperación global en este ámbito.

Durante el encuentro, Al Olama transmitió a los dirigentes participantes los saludos del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan y reiteró el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de colaborar con la comunidad internacional para promover un desarrollo responsable de la inteligencia artificial.

El diálogo, organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en colaboración con más de 50 organismos de Naciones Unidas y el Gobierno de Suiza, constituye la primera plataforma de este tipo impulsada por la ONU para reunir a los Estados miembros con el fin de definir un diálogo global sobre el futuro de la gobernanza de la inteligencia artificial. La iniciativa busca garantizar una amplia participación internacional en la elaboración de los futuros marcos de gobernanza de esta tecnología.

En su intervención, Al Olama destacó que los avances de Emiratos Árabes Unidos en inteligencia artificial responden a la visión de su liderazgo, que ha desarrollado un modelo nacional orientado al futuro en el que la gobernanza evoluciona al mismo ritmo que la innovación tecnológica. Subrayó que la inteligencia artificial ha dejado de ser únicamente un avance tecnológico para convertirse en una herramienta que transforma la forma en que los gobiernos toman decisiones, prestan servicios y diseñan las políticas de desarrollo.

El ministro añadió que esta visión ha dado paso a una nueva etapa de transformación gubernamental, convirtiendo a Emiratos en el primer país que se ha comprometido a integrar la inteligencia artificial agéntica (Agentic AI) en el 50% de las operaciones gubernamentales durante los próximos dos años. También destacó la creación del primer ecosistema de inteligencia regulatoria impulsado por inteligencia artificial, concebido para acelerar la elaboración de legislación, mejorar su calidad y reforzar la capacidad de adaptación y preparación del Gobierno ante los desafíos futuros.

Al Olama instó a la comunidad internacional a adoptar un nuevo enfoque de la gobernanza de la inteligencia artificial, basado en pasar de la regulación de la tecnología a la gestión de sus impactos y resultados, y de centrarse en modelos individuales de IA a construir ecosistemas integrados que reúnan a gobiernos, sectores estratégicos y sociedad para garantizar que esta tecnología genere un valor sostenible para las personas.

El encuentro reunió a destacados responsables gubernamentales y representantes de organizaciones internacionales, entre ellos el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock; la secretaria general de la UIT, Doreen Bogdan-Martin; y el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, además de altos cargos gubernamentales y expertos internacionales en tecnología y gobernanza. El diálogo estuvo copresidido por las embajadoras Egriselda López y Rein Tammsaar.

Al margen del encuentro, Omar Sultan Al Olama mantuvo una reunión con António Guterres, durante la cual reiteró el respaldo de Emiratos Árabes Unidos a los esfuerzos de Naciones Unidas para establecer un marco mundial de cooperación en materia de inteligencia artificial. Asimismo, destacó la importancia de aprovechar el potencial de esta tecnología para impulsar el desarrollo sostenible, mejorar la calidad de vida y fortalecer el ecosistema mundial de inteligencia artificial mediante el diálogo internacional y una cooperación multilateral eficaz.

Este encuentro constituye la sesión inaugural del Diálogo Global de las Naciones Unidas sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, cuya segunda edición está prevista para 2027 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la organización para armonizar las distintas iniciativas internacionales sobre gobernanza de la inteligencia artificial y reforzar la coordinación entre ellas, en paralelo con el trabajo del Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial, que tiene previsto presentar su primer informe durante el desarrollo del diálogo.