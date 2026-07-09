El presidente de Emiratos y el emir de Kuwait abordan el fortalecimiento de la cooperación bilateral durante una visita fraternal

CIUDAD DE KUWAIT, 9 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el emir del Estado de Kuwait, el jeque Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, abordaron las relaciones fraternales entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos del desarrollo y la economía, en beneficio de los intereses comunes y del bienestar y la prosperidad de sus pueblos.

Las conversaciones tuvieron lugar durante una reunión celebrada en el Palacio Bayan, en el marco de la visita fraternal del mandatario emiratí a Kuwait.

Al comienzo del encuentro, el emir de Kuwait dio la bienvenida al presidente de Emiratos Árabes Unidos. Ambos dirigentes mantuvieron una conversación cordial que reflejó los profundos lazos fraternales que unen a los líderes y a los pueblos de los dos países.

Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre diversos asuntos regionales e internacionales de interés común, entre ellos la evolución de la situación en Oriente Próximo. En este contexto, subrayaron la importancia de reforzar los pilares de la estabilidad y de una paz duradera en la región para favorecer el desarrollo y la prosperidad de sus países y pueblos.

El jeque Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah ofreció posteriormente un almuerzo oficial en honor del presidente emiratí y de la delegación que le acompañaba.

A la reunión y al almuerzo asistieron, por parte de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; además de varios altos cargos emiratíes.

Por parte kuwaití estuvieron presentes el príncipe heredero, el jeque Sabah Al Khaled Al Hamad Al Sabah; el primer ministro, el jeque Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah; el primer vice primer ministro y ministro del Interior, el jeque Fahad Yousef Saud Al Sabah; así como varios jeques, ministros y altos responsables del Estado de Kuwait.

Al término de la visita fraternal, el presidente de Emiratos Árabes Unidos partió de Kuwait. En el Aeropuerto Amiri fue despedido por el príncipe heredero de Kuwait, acompañado por varios jeques, ministros y altos funcionarios kuwaitíes.