Abdullah bin Zayed conversa por teléfono con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Catar

ABU DABI, 9 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una conversación telefónica con el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Catar.

Durante la llamada, ambos responsables abordaron la evolución de la situación regional y condenaron enérgicamente el ataque contra el petrolero catarí Al Rekayyat mientras navegaba cerca del estrecho de Ormuz, así como los continuos ataques iraníes dirigidos contra buques mercantes en ese paso marítimo. Ambos coincidieron en que estos ataques representan una grave amenaza para la seguridad de la navegación internacional y socavan la estabilidad de una de las vías marítimas más estratégicas del mundo.

El jeque Abdullah reafirmó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Catar y su apoyo a todas las medidas destinadas a preservar su seguridad y estabilidad, así como a proteger a sus ciudadanos y residentes. Asimismo, subrayó que la seguridad de Catar constituye una parte inseparable de la seguridad de Emiratos Árabes Unidos y del conjunto de los Estados árabes del Golfo.

El jeque Abdullah bin Zayed y el jeque Mohammed bin Abdulrahman revisaron además los esfuerzos encaminados a reforzar la seguridad y la estabilidad en la región.