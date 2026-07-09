ABU DABI, 9 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó la evolución de la situación regional durante una serie de conversaciones telefónicas con los ministros de Exteriores de varios países árabes y amigos.

El jeque Abdullah mantuvo conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, el jeque Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah; el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi; el ministro de Asuntos Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani; y con la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido, Yvette Cooper.

Las conversaciones se centraron en la situación actual en Oriente Próximo y en los esfuerzos en marcha para alcanzar una estabilidad duradera y una paz sostenible en la región, de manera que favorezcan el bienestar y la prosperidad de sus pueblos.

Durante sus conversaciones con el jeque Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah y con Abdullatif bin Rashid Al Zayani, el jeque Abdullah condenó enérgicamente los nuevos ataques iraníes con misiles y drones dirigidos contra Kuwait y Baréin.

Asimismo, reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Kuwait y Baréin, así como su respaldo a todas las medidas destinadas a preservar su seguridad y estabilidad. También subrayó que la seguridad de ambos países constituye una parte inseparable de la seguridad de Emiratos Árabes Unidos y del conjunto de los Estados árabes del Golfo.

Las conversaciones telefónicas abordaron además otros asuntos y cuestiones de interés común.