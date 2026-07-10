ABU DABI, 10 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos expresó su plena solidaridad con la República Árabe Siria y su apoyo a las medidas adoptadas por las autoridades de seguridad sirias para desmantelar células terroristas vinculadas al grupo Estado Islámico, implicadas en asesinatos, robos y actividades de financiación de la organización. La operación permitió además la detención de uno de los principales dirigentes del grupo, junto con varios de sus integrantes.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos y su firme respaldo a todas las medidas adoptadas por la República Árabe Siria para preservar su seguridad, soberanía y estabilidad, garantizar la protección de sus ciudadanos y residentes y salvaguardar sus logros nacionales.

El Ministerio elogió la eficacia y la vigilancia de las fuerzas de seguridad sirias por haber logrado desmantelar las células terroristas e identificar a los implicados.

Asimismo, reiteró el rechazo categórico de Emiratos Árabes Unidos a todas las formas de terrorismo y extremismo, así como a cualquier acto destinado a socavar la seguridad y la estabilidad de los Estados. También subrayó la importancia de reforzar la cooperación regional e internacional para hacer frente a este tipo de amenazas.