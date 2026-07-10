Emiratos Árabes Unidos celebra el anuncio de EE UU para iniciar la retirada de Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo

ABU DABI, 10 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha acogido con satisfacción el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar el proceso para retirar Siria de la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su reconocimiento por la decisión adoptada por el presidente Donald Trump, al considerar que supone un avance positivo que contribuirá a los esfuerzos de recuperación y reconstrucción de Siria, abrirá nuevas oportunidades para reactivar la economía y atraer inversiones, y favorecerá la integración del país en la economía mundial, reforzando así la seguridad, la estabilidad y la prosperidad.

El Ministerio reiteró asimismo el firme respaldo de Emiratos Árabes Unidos a todos los esfuerzos e iniciativas encaminados a hacer realidad las aspiraciones del pueblo sirio de alcanzar la seguridad, la estabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible.