Emiratos Árabes Unidos y Malasia abordan el refuerzo de la cooperación parlamentaria

KUALA LUMPUR, 10 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de la Comisión de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores del Consejo Nacional Federal (FNC) de Emiratos Árabes Unidos, Ali Rashid Al Nuaimi, abordó con el presidente de la Comisión Especial de Seguridad del Parlamento de Malasia, Datuk Jonathan bin Yasin, las vías para reforzar la cooperación parlamentaria entre ambos países durante un encuentro celebrado en Kuala Lumpur.

La reunión, a la que asistió también el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Malasia, Mubarak Saeed Al Dhaheri, permitió analizar mecanismos para fortalecer la coordinación y la cooperación entre ambos parlamentos, así como impulsar el intercambio de experiencias parlamentarias y legislativas en ámbitos de interés común.

Durante el encuentro también se abordó la evolución de la situación en Asia y diversos asuntos regionales e internacionales de interés mutuo. Ambas partes coincidieron en que las relaciones estratégicas entre Emiratos Árabes Unidos y Malasia constituyen una base sólida para ampliar la cooperación parlamentaria en apoyo de la seguridad y la estabilidad.

Asimismo, subrayaron la necesidad de reforzar la acción parlamentaria conjunta ante un contexto internacional en rápida transformación y de potenciar el papel de la diplomacia parlamentaria para respaldar los esfuerzos nacionales e internacionales en la lucha contra el terrorismo y el extremismo, combatir los discursos de odio y promover la moderación y el diálogo.