Los líderes de Emiratos expresan sus condolencias al emir de Kuwait por el fallecimiento del jeque Ali Humoud Al Salman Al Humoud Al Sabah

ABU DABI, 10 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al emir del Estado de Kuwait, el jeque Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, por el fallecimiento del jeque Ali Humoud Al Salman Al Humoud Al Sabah.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron asimismo mensajes similares de condolencias al emir de Kuwait.