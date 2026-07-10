flydubai reanuda sus vuelos a Alepo tras 14 años de interrupción

DUBÁI, 10 de julio de 2026 (WAM) — La aerolínea flydubai anunció la reanudación y ampliación de sus operaciones en Siria con el lanzamiento de un nuevo vuelo diario directo al Aeropuerto Internacional de Alepo (ALP).

El servicio comenzará a operar el 20 de julio de 2026 y convertirá a Alepo en el segundo destino de flydubai en Siria, junto con la capital, Damasco. Con ello, la compañía refuerza su compromiso de conectar mercados que hasta ahora contaban con una oferta limitada de vuelos.

El consejero delegado de flydubai, Ghaith Al Ghaith, afirmó: «Nos complace reanudar nuestras operaciones con Alepo después de casi 14 años de interrupción. La incorporación de este vuelo diario representa un hito importante en nuestra estrategia de expansión de la red. Nuestra principal misión siempre ha sido apoyar el papel de Dubái como centro mundial de la aviación mediante la creación de conexiones aéreas directas con mercados insuficientemente atendidos. Al ofrecer vuelos diarios y fiables a Alepo, no solo respondemos a una fuerte demanda existente de conexiones directas, sino que también contribuimos a estrechar los vínculos económicos, culturales y familiares entre Emiratos Árabes Unidos y Siria».

Por su parte, el director comercial de flydubai, Hamad Obaidalla, señaló: «Desde que reanudamos los vuelos a Damasco el verano pasado, hemos observado una sólida demanda en esta ruta. La recuperación de nuestro servicio directo a Alepo se apoya en ese impulso y ofrece a nuestros clientes una mayor variedad de opciones y conexiones más cómodas entre Dubái y Siria. Además, el lanzamiento de este nuevo vuelo diario llega en un momento idóneo para atender el incremento de la demanda de viajes durante la temporada alta de verano, y esperamos dar pronto la bienvenida a los pasajeros a bordo».