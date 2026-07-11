ABU DABI, 11 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo conversaciones telefónicas por separado con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, y con el vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi, para analizar la evolución de la situación en la región.

Durante ambas conversaciones se abordaron los últimos acontecimientos regionales tras el ataque iraní con misiles contra el Reino Hachemí de Jordania y el ataque iraní contra el petrolero catarí Al Rekayyat mientras navegaba cerca del estrecho de Ormuz.

Las conversaciones subrayaron asimismo la importancia de garantizar la libertad de navegación en las aguas regionales e internacionales.

Durante las llamadas, el jeque Abdullah reafirmó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el Estado de Catar y el Reino Hachemí de Jordania, y destacó el compromiso de su país de respaldar todos los esfuerzos encaminados a reforzar la seguridad y la estabilidad de ambas naciones hermanas y a proteger a sus pueblos.

El jeque Abdullah también abordó con el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani y con Ayman Safadi diversos asuntos de interés común relacionados con las relaciones fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y Catar, y entre Emiratos Árabes Unidos y Jordania, así como las vías para ampliar la cooperación y fortalecerla en beneficio de los intereses compartidos.