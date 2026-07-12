Abdullah bin Zayed y el ministro de Exteriores de Egipto abordan la evolución de la situación regional

ABU DABI, 12 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó durante una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Expatriados de Egipto, Badr Abdelatty, la evolución de la situación regional y sus repercusiones para la seguridad y la estabilidad de la región.

Ambos responsables analizaron también los esfuerzos regionales e internacionales destinados a reforzar la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo, de manera que respondan a las aspiraciones de sus pueblos de alcanzar el desarrollo y la prosperidad.

Durante la conversación revisaron asimismo las sólidas relaciones fraternales que unen a ambos países. El jeque Abdullah elogió además los destacados resultados y la excelente actuación de la selección nacional de fútbol de Egipto durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebra actualmente en Estados Unidos, México y Canadá.