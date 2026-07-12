Las autoridades de emergencias de Emiratos Árabes Unidos confirman que la situación en el país es estable

ABU DABI, 12 de julio de 2026 (WAM) — La Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres (NCEMA, por sus siglas en inglés), en coordinación con sus socios estratégicos, aseguró que la situación en Emiratos Árabes Unidos es estable y transmitió un mensaje de tranquilidad a la población al afirmar que los sistemas nacionales de vigilancia y seguimiento funcionan las 24 horas del día con un alto nivel de eficiencia y preparación para supervisar cualquier evolución y responder de forma inmediata.

La Autoridad confirmó que las amenazas con misiles detectadas durante la mañana se produjeron fuera del territorio de Emiratos Árabes Unidos.

La NCEMA explicó que las alertas preventivas y los mensajes de advertencia forman parte del enfoque proactivo del país para hacer frente a cualquier posible evolución o riesgo inminente, incluso cuando la probabilidad de impacto es reducida. Según indicó, estas medidas reflejan el elevado grado de preparación del sistema nacional de gestión de emergencias y su compromiso con la adopción de todas las acciones necesarias para proteger la seguridad y la estabilidad de la sociedad.

La Autoridad reiteró que, por el momento, no existen indicios que justifiquen preocupación y añadió que los organismos competentes continúan supervisando la situación, al tiempo que mantendrán informada a la población sobre cualquier novedad a través de los canales oficiales.