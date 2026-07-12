El presidente de Emiratos Árabes Unidos llega a El Alamein en visita fraternal y se reúne con el presidente de Egipto

EL ALAMEIN, 12 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Egipto, Abdel Fattah El Sisi, abordaron las relaciones fraternales entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación en todos los ámbitos, en beneficio de los intereses comunes y de la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.

Las conversaciones tuvieron lugar durante una reunión celebrada en El Alamein, en el marco de la visita fraternal del mandatario emiratí a Egipto.

El jeque Mohamed bin Zayed y Abdel Fattah El Sisi intercambiaron también puntos de vista sobre diversos asuntos regionales e internacionales de interés común, entre ellos la evolución de la situación en Oriente Próximo y los esfuerzos en curso para hacer frente a los desafíos que afronta la región.

Ambos dirigentes reafirmaron su compromiso de mantener las consultas sobre las distintas cuestiones de interés común, ante los retos compartidos a los que se enfrenta la región, que requieren una cooperación más estrecha para preservar la seguridad y la estabilidad regionales.

Previamente, el jeque Mohamed bin Zayed llegó a El Alamein, donde fue recibido en el aeropuerto por el presidente egipcio, Abdel Fattah El Sisi.

El presidente de Emiratos Árabes Unidos viajó acompañado por una delegación integrada por el jeque Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente de la Fundación Zayed para el Bien; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; además de varios ministros y altos funcionarios.