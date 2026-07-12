ABU DABI, 12 de julio de 2026 (WAM) — La Corte Presidencial de Emiratos Árabes Unidos anunció un periodo de cuatro días de luto oficial por el fallecimiento del jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, padre del emir del Estado de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

Las banderas ondearán a media asta durante cuatro días en todos los organismos oficiales del país, así como en las embajadas y misiones diplomáticas emiratíes en el extranjero, desde domingo, 12 de julio, hasta el final del miércoles, 15 de julio de 2026.

Que Dios conceda al difunto su misericordia y eterno descanso, y otorgue a la familia Al Thani fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor. «Ciertamente, de Dios venimos y a Él retornamos».