Emiratos Árabes Unidos expresa su solidaridad con Bangladés y transmite sus condolencias por las víctimas de las inundaciones

ABU DABI, 12 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha expresado su solidaridad con la República Popular de Bangladés por las víctimas de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, que han causado decenas de muertos y heridos, además de importantes daños materiales.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus más sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de Bangladés por esta tragedia, y expresó además sus deseos de una pronta recuperación para todos los heridos.