ABU DABI, 12 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Santo Tomé y Príncipe, Carlos Vila Nova, con motivo del Día de la Independencia de su país.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron también mensajes de felicitación al presidente de Santo Tomé y Príncipe y al primer ministro, Américo d'Oliveira dos Ramos, con motivo de la conmemoración.