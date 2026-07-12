ABU DABI, 12 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos el ataque con drones perpetrado contra el Estado de Kuwait, que tuvo como objetivo tres puestos fronterizos y una plataforma de perforación marina operada por Kuwait Oil Company, causando daños materiales y heridas a un trabajador.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que este ataque constituye una flagrante violación de la soberanía del Estado de Kuwait y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el Estado de Kuwait, así como su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad, y expresó sus deseos de una pronta recuperación al trabajador herido.