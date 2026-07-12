Abdullah bin Zayed y el ministro de Exteriores de Marruecos abordan la evolución de la situación regional por teléfono

ABU DABI, 12 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó la evolución de la situación regional y sus repercusiones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales durante una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero del Reino de Marruecos, Nasser Bourita.

Ambos responsables revisaron también las históricas relaciones fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y Marruecos y analizaron las vías para reforzar la cooperación bilateral de manera que responda a los intereses comunes y contribuya al desarrollo y la prosperidad de ambos países y de sus pueblos.

Durante la conversación, el jeque Abdullah bin Zayed elogió la destacada actuación y los notables logros de la selección nacional de fútbol de Marruecos durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebra actualmente en Estados Unidos, México y Canadá.