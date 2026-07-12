ABU DABI, 12 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha expresado su solidaridad con la Siria tras el naufragio de un ferry en la gobernación de Deir ez-Zor, que dejó un número de fallecidos, heridos y desaparecidos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus más sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo sirios por esta tragedia, y expresó además sus deseos de una pronta recuperación para todos los heridos.

El Ministerio manifestó asimismo su esperanza de que las labores de búsqueda y rescate permitan localizar a las personas desaparecidas.