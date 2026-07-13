ABU DABI, 13 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Montenegro, Jakov Milatović, con motivo de la Fiesta Nacional de su país.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron asimismo mensajes similares de felicitación al presidente Milatović y al primer ministro, Milojko Spajić, con motivo de la celebración.