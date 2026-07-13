La Media Luna Roja de Emiratos y el Ministerio de Empoderamiento Comunitario mantienen el servicio de mantenimiento del sistema de alerta temprana contra incendios para beneficiarios de ayudas sociales

ABU DABI, 13 de julio de 2026 (WAM) — Siguiendo las directrices del jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra y presidente de la Media Luna Roja de Emiratos (ERC, por sus siglas en inglés), la organización y el Ministerio de Empoderamiento Comunitario, en coordinación con el Ministerio del Interior, anunciaron la continuidad de los servicios de mantenimiento de los sistemas de alerta temprana contra incendios Hassantuk para las familias beneficiarias de ayudas sociales en todo el país, con el objetivo de reforzar la protección de la comunidad y salvaguardar vidas y bienes.

Las directrices del jeque Hamdan refuerzan los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos para mejorar la calidad de vida, una de las prioridades del Gobierno, y están en consonancia con los objetivos del Año de la Familia 2026, que busca fortalecer el papel de la familia y fomentar su estabilidad y cohesión.

El jeque Hamdan ordenó destinar 10 millones de dirhams (unos 2,7 millones de dólares) para apoyar esta iniciativa, que beneficiará a más de 25.000 familias en todo el país.

El mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios y de alerta temprana comenzará a lo largo de 2026. Las familias beneficiarias no asumirán ningún coste relacionado con los dispositivos, su mantenimiento, los equipos de seguridad ni las cuotas anuales de suscripción. El programa se ejecutará en coordinación con las autoridades competentes.

La iniciativa forma parte también de los programas humanitarios nacionales de la Media Luna Roja de Emiratos, destinados a garantizar unas condiciones de vida seguras y dignas para las personas beneficiarias de ayudas sociales.