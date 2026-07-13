ABU DABI, 13 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió hoy una llamada telefónica del primer ministro de la República Helénica, Kyriakos Mitsotakis. Durante la conversación, ambos dirigentes analizaron la cooperación en diversos ámbitos y las vías para seguir reforzando los lazos en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Los dos líderes reafirmaron su compromiso compartido de impulsar esta asociación en beneficio de los intereses comunes y de la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.

Asimismo, repasaron diversos asuntos regionales e internacionales de interés común, entre ellos la evolución de la situación en Oriente Próximo, su impacto en la seguridad y la estabilidad regionales y en la navegación internacional, así como los esfuerzos en marcha para hacer frente a estos desafíos.