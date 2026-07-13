ABU DABI, 13 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el emir del Estado de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, durante la que le expresó sus más sinceras condolencias por el fallecimiento del jeque Hamad bin Khalifa Al Thani.

El presidente emiratí trasladó asimismo sus condolencias a la familia Al Thani y pidió a Dios que conceda al difunto su misericordia y eterno descanso, y que otorgue fortaleza y consuelo a sus seres queridos.

Por su parte, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani agradeció al jeque Mohamed bin Zayed sus sinceras muestras de fraternidad y apoyo.