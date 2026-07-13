CIUDAD DEL CABO, 13 de julio de 2026 (WAM) — La Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Sudáfrica, en colaboración con el Instituto de Estudios de Seguridad (ISS, por sus siglas en inglés), organizó una reunión consultiva con miembros del cuerpo diplomático para preparar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026. El encuentro se celebró en la sede del ISS, en Pretoria.

La reunión congregó a embajadores, altos comisionados, diplomáticos, representantes de organizaciones internacionales y socios para el desarrollo con el fin de intercambiar puntos de vista sobre los objetivos, las prioridades y el proceso preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, que será copresidida por Emiratos Árabes Unidos y la República de Senegal y se celebrará en Abu Dabi del 8 al 10 de diciembre de 2026.

En la apertura del encuentro, el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Sudáfrica, Mahash Saeed Al Hameli, reafirmó el compromiso de su país con el impulso de la acción mundial en materia de agua, el fortalecimiento de la cooperación internacional y la promoción de soluciones prácticas y sostenibles a los desafíos relacionados con este recurso.

Al Hameli destacó el papel esencial del agua para la vida, el desarrollo sostenible y la prosperidad económica, y subrayó la necesidad de una acción internacional conjunta para acelerar los avances hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6.

Asimismo, recordó el legado del difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, cuya visión convirtió la conservación del agua y la gestión sostenible de los recursos en prioridades nacionales. Explicó que, bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Emiratos Árabes Unidos sigue desarrollando ese legado mediante inversiones en innovación, tecnologías de desalinización, eficiencia hídrica y gestión sostenible de los recursos.

El programa incluyó presentaciones de expertos del Instituto de Estudios de Seguridad sobre las tendencias, los riesgos y las oportunidades en el ámbito mundial del agua, así como sobre la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible en África.

Por su parte, especialistas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos que participan en la preparación de la conferencia ofrecieron a los asistentes una visión general del mandato del encuentro, sus objetivos, prioridades temáticas, el proceso preparatorio y las oportunidades de participación para las distintas partes interesadas.

La reunión concluyó con un debate interactivo que permitió a los participantes intercambiar perspectivas y aportar propuestas para respaldar un proceso preparatorio inclusivo y orientado a la acción.

La Embajada expresó su agradecimiento al Instituto de Estudios de Seguridad por su colaboración en la organización del encuentro y dio las gracias a todos los asistentes por su participación activa y sus valiosas contribuciones.

Emiratos Árabes Unidos reafirmó su compromiso de trabajar estrechamente con sus socios en África y con la comunidad internacional para impulsar un proceso preparatorio inclusivo y orientado a la acción para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, reforzar la cooperación internacional en materia de agua, acelerar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 y contribuir al desarrollo sostenible para todos.