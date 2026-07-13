Mansour bin Zayed preside la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad de Inversiones de Emiratos

ABU DABI, 13 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, presidió una reunión del Consejo de Administración de la Autoridad de Inversiones de Emiratos (EIA, por sus siglas en inglés), en la que participaron los miembros del Consejo y el equipo directivo de la institución.

Durante la reunión, el Consejo examinó varios puntos del orden del día y recibió información sobre las actividades, el rendimiento y los principales logros alcanzados por la Autoridad de Inversiones de Emiratos durante el último periodo.

El Consejo elogió asimismo los resultados positivos obtenidos por la Autoridad, en línea con su visión de consolidarse como una institución de inversión de referencia que contribuya al fortalecimiento de la economía nacional.