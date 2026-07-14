ABU DABI, 14 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado y denunciado en los términos más enérgicos los continuos ataques dirigidos contra el Consulado General del Estado de Kuwait en la ciudad iraquí de Basora.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores expresó el rechazo categórico de Emiratos Árabes Unidos a este tipo de ataques y subrayó la necesidad de proteger las sedes diplomáticas, las misiones y su personal de conformidad con el derecho internacional y las normas vigentes, en particular la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la protección de su personal.

Emiratos Árabes Unidos instó al de Irak a cumplir sus obligaciones jurídicas garantizando la seguridad del Consulado General y de su personal, llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de estos ataques, adoptando medidas para evitar que se repitan y emprendiendo todas las acciones legales necesarias para exigir responsabilidades a sus autores.