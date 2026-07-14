ABU DABI, 14 de julio de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa anunció que los dos petroleros nacionales, Mombasa y Al Bahiyah, fueron alcanzados por dos misiles de crucero iraníes mientras navegaban por el corredor meridional del estrecho de Ormuz, dentro de aguas territoriales de Omán.

El ataque causó la muerte de un tripulante del Mombasa, un ciudadano indio, y heridas a otras ocho personas, cuatro de ellas de gravedad. Entre los heridos figuran seis ciudadanos indios y dos ciudadanos ucranianos.

El ataque provocó además daños materiales en ambos petroleros debido a los incendios declarados a bordo, que posteriormente fueron controlados.

El Ministerio de Defensa condenó enérgicamente este ataque, al que calificó de grave violación y de clara infracción del derecho internacional que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región. Asimismo, subrayó que el Estado se reserva el pleno derecho a responder a esta escalada y a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, su población y sus residentes, de forma que se salvaguarden su soberanía, su seguridad, su estabilidad, sus intereses nacionales y sus activos estratégicos.

El Ministerio añadió que mantiene un elevado nivel de preparación para hacer frente a cualquier amenaza y que está adoptando todas las medidas necesarias para responder con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad y la estabilidad del país.

Por último, instó a la población a informarse únicamente a través de fuentes oficiales y a abstenerse de difundir rumores o información no verificada.