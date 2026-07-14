Emiratos Árabes Unidos condena en los términos más enérgicos los ataques iraníes contra dos petroleros nacionales en el estrecho de Ormuz

ABU DABI, 14 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado y denunciado en los términos más enérgicos los ataques iraníes contra los petroleros nacionales Mombasa y Al Bahiyah, alcanzados por dos misiles de crucero iraníes mientras navegaban por la ruta marítima meridional del estrecho de Ormuz, dentro de aguas territoriales de Omán.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que el ataque iraní causó la muerte de un ciudadano indio y heridas a otras ocho personas, cuatro de ellas de gravedad. Entre los heridos figuran seis ciudadanos indios y dos ciudadanos ucranianos. El Ministerio trasladó sus más sinceras condolencias y su solidaridad a la familia de la víctima, así como al Gobierno y al pueblo de la República de la India, y expresó sus deseos de una pronta recuperación para todos los heridos.

El Ministerio subrayó que este ataque iraní constituye una flagrante violación de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que reafirma la importancia de la libertad de navegación y rechaza los ataques contra buques mercantes o la obstrucción de las rutas marítimas internacionales.

Asimismo, destacó que atacar el transporte marítimo comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como instrumento de coerción económica o chantaje constituye un acto de piratería y representa una amenaza directa para la estabilidad de la región, de sus pueblos y para la seguridad energética mundial.

Emiratos Árabes Unidos instó a Irán a poner fin a estos ataques no provocados, a comprometerse plenamente con un cese inmediato de todas las hostilidades y a garantizar la reapertura completa e incondicional del estrecho de Ormuz, con el fin de preservar la seguridad regional y mantener la estabilidad de la economía y del comercio mundiales.