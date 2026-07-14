Los líderes de Emiratos felicitan al presidente de Francia con motivo de la Fiesta Nacional

ABU DABI, 14 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, con motivo de la Fiesta Nacional de su país.
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron asimismo mensajes similares de felicitación al presidente Macron y al primer ministro, Sébastien Lecornu.