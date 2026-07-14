RIAD, 14 de julio de 2026 (WAM) — El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, condenó y denunció en los términos más enérgicos el ataque iraní contra los petroleros emiratíes Mombasa y Al Bahiyah, que causó la muerte de un miembro de la tripulación y heridas a varias personas.

Albudaiwi afirmó que el ataque terrorista constituye una flagrante violación y una grave infracción de los principios del derecho internacional y de las normas que garantizan la libertad de navegación marítima.

«También constituye una vulneración manifiesta de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que subraya la necesidad de proteger la navegación internacional y de abstenerse de atacar buques comerciales o poner en peligro las rutas marítimas», declaró.

El secretario general reafirmó que el CCG respalda plenamente a Emiratos Árabes Unidos y apoya todas las medidas que adopte para proteger su seguridad, su soberanía y la integridad de sus instalaciones e intereses vitales.

Albudaiwi instó a la comunidad internacional, y en particular al Consejo de Seguridad de la ONU, a asumir sus responsabilidades jurídicas y morales y adoptar una postura firme y disuasoria frente a estos graves y reiterados ataques iraníes, con el fin de lograr su cese inmediato, exigir responsabilidades a sus autores, garantizar la libertad de la navegación internacional y preservar la seguridad y la estabilidad regionales, así como la economía mundial.

Asimismo, trasladó sus más sinceras condolencias a la familia de la víctima y expresó sus deseos de una pronta recuperación para los heridos.