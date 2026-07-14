El Ministerio del Interior revisa los planes de preparación y respuesta ante emergencias

DUBÁI, 14 de julio de 2026 (WAM) — El Comité Permanente de Asuntos Operativos y el Equipo Federal de Evaluación de la Preparación y la Capacidad de Respuesta celebraron una reunión conjunta de coordinación presidida por el general de brigada Salem Al Habsi, subdirector general de Operaciones Centrales Federales.

La reunión, celebrada en la Academia de Policía de Dubái, contó con la participación de miembros del comité, responsables de operaciones y gestión de crisis, así como de varios oficiales.

Durante el encuentro se analizaron los planes de seguridad, los planes de continuidad de la actividad y el sistema federal de evaluación de la preparación y la capacidad de respuesta. Los participantes revisaron también los mecanismos para la realización de simulacros y escenarios operativos, además de estudiar el uso de tecnologías avanzadas, sistemas inteligentes y aplicaciones de inteligencia artificial para reforzar la preparación, mejorar la previsión de riesgos y el análisis de datos, y facilitar una toma de decisiones rápida y eficaz ante distintos desafíos operativos.

La reunión subrayó asimismo la importancia de alinear estos esfuerzos con la estrategia gubernamental de transformación digital e innovación, reforzando al mismo tiempo la coordinación y la integración entre los organismos competentes y elevando el nivel de preparación frente a emergencias y crisis.

El encuentro forma parte de los esfuerzos continuos del Ministerio del Interior para fortalecer el sistema de seguridad y garantizar la preparación operativa de sus equipos. Estas iniciativas buscan mejorar la capacidad de respuesta rápida, reforzar la seguridad y la estabilidad y proteger a la sociedad, de acuerdo con los estándares aprobados y las mejores prácticas internacionales.