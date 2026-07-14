MANAMA, 14 de julio de 2026 (WAM) —Baréin condenó y denunció en los términos más enérgicos el ataque terrorista con misiles de crucero perpetrado por Irán contra los petroleros emiratíes Mombasa y Al Bahiyah en aguas territoriales de Omán, en el estrecho de Ormuz, que causó la muerte de un tripulante de nacionalidad india y dejó varios heridos.

En un comunicado difundido por la agencia oficial Bahrain News Agency (BNA), el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que el ataque constituye una peligrosa escalada y vulnera el derecho internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU.

El Ministerio reafirmó la plena solidaridad de Baréin con Emiratos Árabes Unidos y su apoyo a todas las medidas legítimas que el país adopte para salvaguardar su seguridad, su soberanía y sus intereses vitales.

Asimismo, trasladó sus más sinceras condolencias a la familia de la víctima, así como al Gobierno y al pueblo de la India, y expresó sus deseos de una pronta recuperación para los heridos.