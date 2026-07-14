Catar condena enérgicamente el ataque contra dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos en el estrecho de Ormuz

DOHA, 14 de julio de 2026 (WAM) — El Estado de Catar condenó en los términos más enérgicos el ataque contra dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos mientras navegaban por el estrecho de Ormuz, al que calificó de grave violación de la seguridad de la navegación internacional, de amenaza directa para el suministro energético mundial y de clara infracción del derecho internacional.

En un comunicado difundido este martes por la agencia oficial Qatar News Agency (QNA), el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó que la continuidad de este tipo de ataques, que calificó de inaceptables, constituye una peligrosa escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad regionales y socava los esfuerzos encaminados a promover la paz y la estabilidad en la región.