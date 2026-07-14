Kuwait condena el ataque iraní contra los petroleros de Emiratos Árabes Unidos en el estrecho de Ormuz

KUWAIT, 14 de julio de 2026 (WAM) — Kuwait condenó y denunció en los términos más enérgicos el ataque iraní contra dos petroleros emiratíes mientras navegaban por el estrecho de Ormuz, que causó la muerte de un miembro de la tripulación y dejó varios heridos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait afirmó, en un comunicado difundido por la agencia oficial Kuwait News Agency (KUNA), que el ataque constituye una flagrante violación del derecho internacional y de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y representa una amenaza directa para la seguridad marítima y el suministro energético mundial.

El Ministerio reafirmó la plena solidaridad de Kuwait con Emiratos Árabes Unidos y su apoyo a todas las medidas adoptadas para salvaguardar la seguridad del país. Asimismo, subrayó la necesidad de poner fin de inmediato a toda acción que contribuya a la escalada y de respetar el derecho internacional que garantiza la libertad de navegación.