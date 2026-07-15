ABU DABI, 15 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia, asistió el martes a la recepción ofrecida por el embajador de Francia en Emiratos Árabes Unidos, Nicolas Niemtchinow, con motivo de la Fiesta Nacional de Francia.

La recepción, celebrada en el Emirates Palace de Abu Dabi, contó con la asistencia de la jequesa Lubna bint Khalid Al Qasimi, varios altos cargos, embajadores árabes y extranjeros acreditados en Emiratos Árabes Unidos, así como miembros de la comunidad francesa.

En su intervención, el embajador Niemtchinow destacó las históricas y estratégicas relaciones entre Francia y Emiratos Árabes Unidos, que, según señaló, han experimentado un crecimiento continuo en los últimos años.

Añadió que los vínculos bilaterales siguen ampliándose en diversos ámbitos gracias a la visión y las directrices de los dirigentes de ambos países amigos, y expresó su deseo de seguir fortaleciendo la cooperación y la asociación entre ambos Estados de forma que redunde en beneficio mutuo y contribuya a la prosperidad de sus pueblos.