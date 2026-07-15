ABU DABI, 15 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro, presidente de la Corte Presidencial y presidente del Consejo de Administración del Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo (ADFD, por sus siglas en inglés), presidió en Qasr Al Watan, en Abu Dabi, la primera reunión del Consejo de Administración de la entidad correspondiente a 2026.

Durante la reunión, el Consejo examinó el desempeño operativo y los avances registrados en las actividades de financiación, inversión y apoyo a las exportaciones. Sus miembros también abordaron los principales asuntos del orden del día y aprobaron decisiones y directrices destinadas a respaldar el crecimiento continuado del Fondo y sus prioridades a largo plazo.

El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan afirmó: «Al coincidir esta reunión con el 55º aniversario del ADFD, conmemoramos un hito significativo que refleja el distinguido legado establecido por el Padre Fundador de Emiratos Árabes Unidos, el difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, quien creía que invertir en las personas y promover el desarrollo sostenible son las bases de una prosperidad duradera. En esta ocasión, hacemos balance de la trayectoria del Fondo, durante la cual ha consolidado su papel como institución financiera de referencia con un mandato de desarrollo global y ha contribuido a reforzar la posición de Emiratos como socio internacional fiable en materia de desarrollo».

Añadió: «Los logros del Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo reflejan la visión del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, cuyo liderazgo ha establecido un enfoque de desarrollo capaz de anticiparse a las transformaciones económicas, responder a los nuevos desafíos y reforzar alianzas eficaces que contribuyan a la prosperidad de las personas en todo el mundo. El Fondo también continúa apoyando la competitividad de las exportaciones emiratíes, lo que consolida la posición de Emiratos como uno de los principales contribuyentes a la estabilidad económica internacional y al desarrollo sostenible».

Mohammed Saif Al Suwaidi señaló que el ADFD continúa avanzando en una visión estratégica destinada a maximizar su impacto en el desarrollo, ampliar las alianzas estratégicas y respaldar las prioridades de los países socios para ayudarles a construir economías más resilientes y sostenibles.

«Seguimos comprometidos con el fortalecimiento de la competitividad de la economía emiratí mediante el apoyo a las industrias y exportaciones nacionales y facilitando el acceso de las empresas del país a los mercados internacionales a través de soluciones de financiación innovadoras», afirmó.

Al Suwaidi añadió que los logros alcanzados por el ADFD durante los últimos 55 años han sido posibles gracias al liderazgo de Emiratos y a las continuas orientaciones del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan. Este respaldo ha reforzado la posición del ADFD como principal institución emiratí de financiación para el desarrollo y como uno de los pilares fundamentales de la diplomacia de desarrollo del país.

«De cara al futuro, aspiramos a modernizar la financiación para el desarrollo, introducir mecanismos innovadores y ampliar alianzas de gran impacto para mejorar los resultados en materia de desarrollo sostenible, en consonancia con la evolución de las prioridades mundiales», agregó.

A la reunión asistieron los miembros del Consejo de Administración, entre ellos el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Sanidad y Prevención; Saeed bin Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; Mariam bint Mohammed Almheiri, responsable de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Corte Presidencial; Khalifa Ahmed Al Mazrouei, director general de Asuntos Financieros Ejecutivos del Departamento de Finanzas de Abu Dabi; Mira Sultan Al Suwaidi, miembro de la División Parlamentaria del Consejo Nacional Federal y presidenta del Comité de Desarrollo Sostenible de la Unión Interparlamentaria; y Mohamed Saif Al Suwaidi, director general del ADFD.

Tras la reunión del Consejo, el jeque Mansour fue informado sobre varias iniciativas estratégicas y programas emblemáticos, entre ellos la Estrategia 2030 del Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo, cuyo objetivo es ampliar el impacto de la entidad mediante la promoción del desarrollo sostenible a escala mundial, el apoyo a la agenda de crecimiento económico de Emiratos y la introducción de instrumentos y soluciones de financiación innovadores que refuercen su capacidad para responder con agilidad a la evolución de las prioridades globales.

También fue informado sobre la Plataforma Mundial del Agua de Abu Dabi, una iniciativa estratégica concebida para reforzar la seguridad hídrica mundial mediante la movilización de un total de 2.000 millones de dólares en financiación procedente de socios locales e internacionales para el desarrollo entre 2026 y 2030. El ADFD aportará 1.000 millones de dólares y se prevé que la iniciativa mejore el acceso a soluciones sostenibles de agua para aproximadamente diez millones de beneficiarios en todo el mundo.

Asimismo, se presentó el lanzamiento de un satélite específico para el Fondo, la primera iniciativa de este tipo emprendida por una institución de financiación para el desarrollo a escala mundial. Su lanzamiento está previsto para el cuarto trimestre de 2026, en el marco de una alianza estratégica con Orbitworks, y permitirá mejorar el seguimiento y la ejecución de los proyectos de desarrollo.

La iniciativa representa un paso significativo en la integración de la financiación para el desarrollo con tecnologías espaciales avanzadas a través de la constelación de satélites Altair, desarrollada en Emiratos e integrada por diez satélites ensamblados en Abu Dabi.

Con motivo del 55º aniversario del ADFD, el jeque Mansour asistió también al lanzamiento del primer sello conmemorativo del Fondo, que recuerda su trayectoria de desarrollo desde 1971. El sello celebra la contribución del ADFD al desarrollo sostenible y refleja un legado que ha apoyado a los países socios al tiempo que ha impulsado el papel de Emiratos en la cooperación mundial para el desarrollo.

El diseño ganador, seleccionado mediante un concurso nacional organizado junto con Emirates Post, fue firmado por el jeque Mansour, quien elogió la creatividad de los participantes y felicitó a los ganadores por su contribución a la preservación del legado del Fondo.